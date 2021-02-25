بايدن يلغي قراراً فرضه ترمب بخصوص حملة "الجرين كارد"

المصدر: واشنطن - (رويترز)

ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، قراراً أصدره سلفه دونالد ترمب ويقضي بمنع كثير من أصحاب طلبات الحصول على البطاقة الخضراء "الجرين كارد" من دخول الولايات المتحدة.

كان ترامب قد أصدر الحظر العام الماضي قائلاً إنه مطلوب لحماية العمالة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.

ورفض بايدن ذلك المبرر في منشور يلغي الحظر على التأشيرات، قائلاً إنه حرم الأسر من الالتقاء في الولايات المتحدة وأضر بالأنشطة التجارية والاقتصادية بها.

كان بايدن قد تعهد بالعدول عن كثير من سياسات الهجرة التي اتخذها سلفه. وترك الرئيس حظراً آخر على دخول معظم العمالة الأجنبية المؤقتة.

وفي أكتوبر الماضي، عرقل قاض اتحادي في كاليفورنيا الحظر الذي فرضه ترمب على تلك العمالة الأجنبية قائلاً إنه أضر بمئات الآلاف من أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة ممن طعنوا في القرار أمام المحاكم.

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