أوكرانيا: 40% زيادة يومية في إصابات «كورونا»

المصدر: كييف - (رويترز)

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم، إن بلاده سجلت زيادة نسبتها حوالى 40 بالمائة في إصابات فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك مع بدء حملة التطعيم في البلاد.

وقال ستيبانوف على فيسبوك إنه تم تسجيل 8147 حالة إصابة أمس، وهو أعلى رقم منذ منتصف يناير كانون الثاني عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة 8199. وسجلت السلطات 5840 إصابة جديدة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في أوكرانيا حتى الآن مليونا و325 ألفا و841 حالة، فضلا عن 25596 وفاة.

وقد بدأت أوكرانيا أمس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

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