القبض على "نمر بغداد" قي عملية خاطفة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ألقت المخابرات العراقية القبض على "نمر بغداد"، أحد قادة تنظيم "داعش" في عملية وصفتها بـ"الخاطفة" غربي العاصمة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان جهاز المخابرات، اليوم الخميس، فإن عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد أسفرت عن القبض على نمر سويد المكنى بـ"نمر بغداد".

وأضاف البيان أن "نمر بغداد" هو نجل القيادي بتنظيم "داعش" أحمد عبد الله سويد، وكان مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في التنظيم.

وفي أواخر يناير الماضي، قتلت قوات الأمن العراقية أبو ياسر العيساوي القيادي في داعش والذي يطلق على نفسه "نائب الخليفة" ووالي العراق.

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