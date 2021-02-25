انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة الجزائري

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

انتخب مجلس الأمة الجزائري، أمس، صالح قوجيل، بأغلبية الأصوات رئيساً له، خلال جلسة علنية حضرها ثلثا الأعضاء.

وانسحب كلٌّ من العضوين المترشحين للمنصب ذاته، قصاري محمود، وجغدالي مصطفى، قبل بدء جلسة التصويت التي جرت برفع الأيدي. وكان قوجيل يتولى منصب رئيس مجلس الأمة بالنيابة منذ أبريل 2019، على خلفية تولي الرئيس عبدالقادر بن صالح، منصب رئيس الدولة، بعد الإطاحة برئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة الجيش آنذاك.

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