لافروف يتهم دولاً غربية باستغلال الجائحة للضغط على حكومات

المصدر: موسكو - د.ب.أ

اتّهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عدداً من الدول الغربية بمواصلة تجاهل التداعيات الضارة للتدابير أحادية الجانب التي تتخذها رغم جائحة «كورونا»، واعتبر أنها تواصل استغلالها للضغط على الحكومات التي لا تحبها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول: «نحن نعتبر هذا ليس فقط تسييساً للقضايا الإنسانية، وإنما أيضاً رغبة في استغلال الجائحة في إجراءات عقابية ضد الحكومات غير المرغوب فيها».

وعبّر عن أسفه كون أنه، رغم الجائحة والحاجة الواضحة لتوحيد الجهود، فإن «بعض الزملاء الغربيين ما زالوا لا يبدون نية لإعادة النظر في سياساتهم الأنانية» والتخلي عن مقارباتهم وأساليب الابتزاز والضغط غير المشروعة.

ولفت إلى أنه «تم تجاهل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتعليق العقوبات أحادية الجانب على إمدادات الغذاء والأدوية والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا والمعاملات المالية ذات الصلة».

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