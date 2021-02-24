أفغانستان تبدأ حملة التطعيم ضد «كورونا» بتلقيح صحافية بارزة

المصدر: كابول - د.ب.أ

أصبحت الصحافية البارزة في أفغانستان، أنيسة شاهد أول من يحصل على لقاح فيروس كورونا في أفغانستان، وذلك بعدما تم تدشين حملة التطعيم ضد الفيروس أمس.

وحصلت الصحافية أنيسة على أول جرعة من اللقاح، تلاها طبيب، واثنان من أفراد القوات الأمنية الأفغانية.

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال مراسم لتدشين الحملة، إن العاملين في مجال الإعلام دائماً ما يتم استهدافهم من جانب من يريدون إسكات أصواتهم.

وأضاف: «لن يتم إسكات أصواتنا للحرية، والمساواة، والسيادة الوطنية للبلاد».

وأوضح أن أفراد القوات الأمنية يكافحون التهديدات الإرهابية، والعاملون في مجال الصحة يكافحون التهديد الذين تفرضه جائحة كورونا.

وقال: «لقد أصدرت أوامري ببناء نصب تذكاري، يضم أسماء كل الأطباء والممرضين والممرضات الذين فقدوا أرواحهم، وذلك لتكريم تضحياتهم».

وكانت أفغانستان تلقت، مطلع الشهر الجاري، 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند.

وتهدف وزارة الصحة لتطعيم نحو 250 ألف شخص، على أن تكون الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. ووفقاً لأحدث البيانات، فإن أفغانستان سجلت أكثر من 2400 حالة وفاة بالفيروس، وأكثر من 55 ألف إصابة.

ومن بين المصابين، تعافى 48 ألف مصاب من الفيروس.

- الرئيس الأفغاني: العاملون في الإعلام دائماً يتم استهدافهم من جانب من يريدون إسكات أصواتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news