وزير الصحة العراقي: لقاح «كورونا» الصيني يصل مطلع مارس

المصدر: بغداد - د.ب.أ

صرح وزير الصحة والبيئة في العراق، حسن التميمي، أمس، بأن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيصل إلى البلاد في الأول من شهر مارس المقبل.

ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي، عن التميمي، قوله إن «منح اللقاح سيشمل جميع المحافظات مجاناً»، مضيفاً: «نحن قلقون من زيادة نسبة إصابات الأطفال بفيروس كورونا».

وذكر أن «جميع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن جائحة كورونا، تتخذ بعيداً عن أي جانب سياسي». وشهد العراق، منذ مطلع الشهر الجاري، زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news