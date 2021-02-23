مدير الوكالة الذرية يصف الاتفاق مع إيران بأنه يشبه «الصندوق الأسود»

المصدر: فيينا - رويترز

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء الاتفاق الذي أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.

وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأميركية للمخاطر النووية «هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسة التي تجري خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية».

وأضاف «بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التي تم معالجتها أو تخصيبها».

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