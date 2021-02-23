الأمم المتحدة: الأزمة السورية تتفاقم مع زيادة أعداد من يحتاجون للمساعدات

المصدر: جنيف - د ب أ

ذكرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سورية رفعتا عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 13.4 مليون شخص، بزيادة 20 % عن العام الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف اليوم إن قيمة العملة السورية انهارت العام الماضي بنسبة 78%، بينما ارتفعت الأسعار بشكل حاد.

ويعيش حوالي مليوني شخص في سورية في فقر مدقع.

وأضاف المكتب إن هناك حاجة إلى 4.2 مليار دولار هذا العام لمساعدة السوريين في البلاد التي دمرها قرابة عقد من الاضطرابات والحرب الأهلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news