سلطنة عمان تمنع دخول القادمين من 10 دول لاحتواء كورونا

قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، الثلاثاء، إنها منعت دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما لاحتواء انتشار الفيروس لا سيما السلالات المتحورة.

وتشمل الدول السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا.

ويشمل القرار أيضاً الوافدين من أماكن أخرى إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة لتقديم طلب دخول السلطنة.

وقالت اللجنة، إنه يستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وأسرهم.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار سيطبق من يوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات في السلطنة قد وصل إلى 140 ألف شفي منهم 133 ألف، فيما توفي 1555 شخصا حتى الآن.

وكانت عمان قد حظرت قبل نحو أربعة أسابيع كل الفعاليات التي تتضمن تجمعات، وأرجأت عودة الطلاب إلى الجامعات ضمن الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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