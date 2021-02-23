بالفيديو.. وصول ٢٠ ألف جرعة "سبوتنيك" إلى غزة بدعم إماراتي

المصدر: زهير دوله -قطاع غزة

في خطوة تجسد صور التكافل الإنساني والأخلاقي، وصل إلى قطاع غزة، شحنة طبية بتبرع سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتوي على ٢٠ ألف جرعة لقاح روسي "سبوتنيك"، عبر معبر رفح البري، مساء يوم الأحد الماضي.

ويشير وزير الصحة الفلسطيني الأسبق ومسؤول الملف الطبي في اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي جواد الطيبي، إلى أن هذه الشحنة هي الأولى، من سلسلة شحنات قادمة، مولتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيرتها إلى قطاع غزة، انطلاقا من مدينة أبو ظبي، مرورا بمدينة القاهرة، وصول إلى القطاع المحاصر.

بالفيديو.. وصول 20 ألف جرعة "سبوتنيك" إلى غزة بدعم إماراتي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IhCFpLrS2F — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 23, 2021

ويبين الطيبي في حديث مع "الإمارات اليوم"، أن شحنة اللقاح الروسي تغطي كادر وزارة الصحة في قطاع غزة، والأطباء الذين يتعاملون مع المصابين والأجهزة الطبية، كما تلبي احتياجات الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الدفعة الثانية ستغطي كبار السن وشرائح عمرية مختلفة في غزة.

من جهته، يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة، لـ"الإمارات اليوم" أثناء استقباله شحنة اللقاح،" إن ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم سخي بالتبرع بلقاح فيروس كورونا، هو سبق مهم جدا لإغاثة أهالي القطاع، في ظل جهاز صحي متهالك، وامكانيات ضعيفة.

ويلفت إلى شحنة اللقاح الروسي تمنح شبكة أمان للقطاع الصحي والعاملين فيه، في مواجهة فيروس كورونا.

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