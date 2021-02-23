اتفاق أوروبي لفرض عقوبات ضد روسيا على صلة بنافالني

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية اعتقالها المعارض أليكسي نافالني.

ويمكن الآن أن يبدأ العمل لاختيار الجهات أو الأفراد المستهدفين بالعقوبات ووضع الإطار القانوني لها. وقد يتم استهداف المتورطين في سجن المعارض البارز بعقوبات تتضمن تجميد أصول أو حظر سفر.

ومن المتوقع أن يستخدم الاتحاد الأوروبي آليته الجديدة لفرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات حول العالم لحقوق الإنسان.

وفرض التكتل بالفعل تدابير عقابية على موسكو على خلفية دورها في الصراع في أوكرانيا، وبعد محاولة تسميم نافالني في أغسطس الماضي.

وتهدّد روسيا بفرض تدابير مضادة إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها.

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