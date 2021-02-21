ليبيا.. نجاة وزير الداخلية المفوض من محاولة اغتيال في طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

نجا وزير الداخلية الليبي المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأحد من محاولة اغتيال على الطريق السريع قرب العاصمة طرابلس.

وذكر مصدر قريب من وزير الداخلية الليبي أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه في العاصمة طرابلس اليوم الأحد لكنه لم يصب بسوء.

وقال المصدر إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة من سيارة مصفحة على موكب الوزير في غرب طرابلس بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة.

وقال المصدر نفسه إن «موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. لقد تم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. الوزير بخير».

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