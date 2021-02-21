إصابة 27 شخصاً بمكتب رئيس جنوب السودان بـ «كورونا»

المصدر: جوبا - د.ب.أ

أصيب 27 فرداً من المكتب الرئاسي في جنوب السودان بفيروس كورونا، ويخضعون للحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم رئاسة جمهورية جنوب السودان أتيني ويك أتيني، أمس، إن 27 شخصاً يعملون لدى الرئيس سلفا كيير ميارديت جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية.

والذين أصيبوا يعملون في الأساس في القسم الخاص بأمن كيير، إضافة إلى طهاة وسائقين، لكن أتيني قال إنه أصيب أيضاً بالفيروس. وقال أتيني إن الرئيس كيير نفسه في صحة جيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news