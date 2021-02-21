المجر أول دولة أوروبية تجيز استخدام اللقاح الصيني «سينوفارم»

المصدر: بودابست - د.ب.أ

أصبحت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تمنح الموافقة على استخدام اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لمرض «كوفيد-19» وسط جهود من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإنهاء ما تصفه السلطات ببداية موجة ثالثة من الجائحة.

ونشرت هيئة تنظيم الدواء المجرية التوثيق الخاص بلقاح سينوفارم في وقت متأخر، أول من أمس، ما يمهد الطريق أمام السلطات لبدء إعطائه بحلول الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وفي حين أن التطعيم الصيني يمكن إعطاؤه لكل البالغين، فإن الهيئة المنظمة قالت إن المزيد من المعلومات مطلوبة لتقييم مدى فاعليته لمن هم فوق ستين عاماً.

يشار إلى أن المجر استعانت باللقاح الصيني ليضاف إلى لقاحات «فايزر-بيونتيك» و«مودرنا» و«أسترازينيكا»، وكذلك «سبوتنيك في» الروسي الذي وصل بالفعل.

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