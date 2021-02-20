بعد ساعات من حكم السجن.. القضاء الروسي يدين نافالني بـ«جرم» جديد

المصدر: موسكو - أ ف ب

دانت محكمة روسية، السبت، المعارض الرئيس للكرملين، أليكسي نافالني، بتهمة «التشهير» بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية بعد ساعات على تثبيت حكم بسجنه سنتين ونصف السنة في قضية أخرى.

وقالت القاضية فيرا أكيموفا خلال النطق بقرارها «نافالني ارتكب هذا الجرم»، ويعلن الحكم الصادر في حقه في نهاية الجلسة.

وطلبت النيابة العامة فرض غرامة على نافالني قدرها 950 ألف روبل (10,600 يورو تقريبا) على أن يحول حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في حق المعارض إلى حكم نافذ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news