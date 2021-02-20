تثبيت الحكم بالسجن بحق المعارض الروسي نافالني

المصدر: موسكو - أ ف ب

تبّتت محكمة استئناف في موسكو السبت الحكم بالسجن الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني الملاحق بعدة بقضايا عدة، مع تخفيضها بشكل طفيف إلى عامين ونصف، وهو يواجه احتمال نقله إلى معسكر للأشغال الشاقة.

وهي أول عقوبة طويلة الأمد يتمّ تثبيتها بحق نافالني خلال عقد من المواجهات والخلافات مع السلطات.

ولدى عودته إلى روسيا في يناير بعد تلقيه العلاج في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، أُوقف نافالني عند وصوله إلى المطار وحُكم عليه في الثاني من فبراير بالسجن عامين وثمانية أشهر.

وخفّض القاضي مدة الحكم بشهر ونصف بعد احتسابه الفترة التي قضاها المعارض في الإقامة الجبرية، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس حضرت الجلسة.

وبالتالي على الناشط ضد الفساد البالغ 44 عاما قضاء عقوبة بالسجن لعامين ونصف. وكان القضاء حول بالأساس عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ لإدانة نافالني في قضية احتيال تعود إلى العام 2014، إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ، لاتهامه بانتهاك شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه بنقله إلى ألمانيا.

وندد أحد محامي المعارض فاديم كوبزيف بقرار «متوقع» و«غير قانوني»، معلنا أن موكله سيحيل القضية إلى محكمة التمييز.

ورفض نافالني الذي مثل في الجلسة باسم الوجه، التهمة مؤكدا أنه لم يسع للتهرب من السلطات الروسية بخروجه إلى ألمانيا، وأنه أبلغها بعودته. وقال للقاضي «اشتريت بطاقة وقلت للجميع إنني عائد إلى البلاد... هذا أمر عبثيّ تماما».

وردت المدعية العامة إليزافيتا فرولوفا بأن المعارض تحدى القانون بشكل «علني ووقح»، معتبرة أنه انتهك شروط الرقابة القضائية مرارا حتى قبل تعرضه للتسميم في 20 أغسطس.

وقال نافالني قبل تلاوة الحكم «بلادنا مبنية على الظلم». واستشهد بالكتاب المقدس قائلا «طوبى للجياع والعِطاش إلى البِرّ، فإنّهم يُشبعون».

كما استشهد بمقطع من سلسلة روايات هاري بوتر يشرح كم أنه «من المهم» ألا يشعر الشخص «بالوحدة» لأن هذا ما يريده عدو الساحر الفتى الشهير.

وأوضحت المتحدثة باسم قصر العدل في موسكو أوليانا سولوبوفا الجمعة لوكالة فرانس برس أنه سيكون بإمكان إدارة السجون في حال تثبيت الحكم بحق نافالني، نقله إلى أحد معسكرات العمل القسري الكثيرة في روسيا.

وأوضح محاميه فاديم كوبزيف السبت أنه كان بالإمكان «نظريا» نقله منذ إدانته أمام المحكمة الابتدائية.

وفي عادة متوارثة من الاتحاد السوفيتي، تُنفّذ معظم أحكام السجن في روسيا في معسكرات اعتقال بعضها يقع في مناطق نائية. ويلزم المعتقلون فيها ملزمون بالعمل، في معظم الأحيان في مشاغل خياطة أو صنع أثاث.

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