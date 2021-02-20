«جنايات» القاهرة تدرج مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

المصدر: القاهرة - د ب أ

قررت «الدائرة 5 إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم السبت إدراج عبدالله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر «اللجان النوعية» على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها «حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور».

ويتم بعد السنوات الخمسة إعادة النظر في استمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب من عدمه.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 5 يوليو 2018، بالسجن المؤبد لعبدالله شحاتة و13 آخرين بقضية اللجان النوعية، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news