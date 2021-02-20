هذه أول دولة أوروبية تجيز اللقاح الصيني «سينوفارم»

المصدر: بودابست - د ب أ

أصبحت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تمنح الموافقة على استخدام اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لمرض «كوفيد-19» وسط جهود من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإنهاء ما تصفه السلطات ببداية موجة ثالثة من الجائحة.

ونشرت هيئة تنظيم الدواء المجرية التوثيق الخاص بلقاح سينوفارم في وقت متأخر من أمس الجمعة، ما يمهد الطريق أمام السلطات لبدء إعطائه بحلول الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وفي حين أن التطعيم الصيني يمكن إعطاءه لكل البالغين، فإن الهيئة المنظمة قال إن المزيد من المعلومات مطلوبة لتقييم مدى فعاليته لمن هم فوق الستين عاما.

يشار إلى أن المجر استعانت باللقاح الصيني ليضاف إلى لقاحات «فايزر-بيونتيك» و«مودرنا» و«أسترازينيكا» وكذلك «سبوتنيك في» الروسي التي وصلت بالفعل.

وحتى أول من أمس الخميس قامت البلاد البالغ تعداد سكانها 9.8 مليون نسمة، بتطعيم 391 ألفا و821 شخصا. وتستهدف الحكومة تطعيم أكثر من مليون شخص بحلول نهاية فبراير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news