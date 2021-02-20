نتنياهو: غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها إلى القدس

المصدر: تل أبيب - رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إن غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، لتكون ثاني دولة إفريقية تعلن مثل هذه الخطوة، خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو مباسوجو، أعلن عن الخطوة خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس.

ولم يوضح مكتب نتنياهو متى سيحدث ذلك.

وقال في بيان: «رحب نتنياهو بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها إلى القدس، إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الإفريقية».

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