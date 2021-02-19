التشيك تشدد قواعد ارتداء الكمامات بتحديد 4 أنواع

المصدر: براغ - د ب أ

أعلن وزير الصحة التشيكي يان بلاتني اليوم الجمعة أن جمهورية التشيك تشدد القواعد الخاصة بارتداء الكمامات حيث تطلب من المواطنين ارتداء كمامات «أف أف بي 2» أو «أف أف بي 3» في بعض المناطق.

واعتبارا من يوم الاثنين، يجب على الأشخاص ارتداء الكمامات التي تعمل على ترشيح الجزيئات أو استخدام الكمامات المصنوعة من فضة النانو من أجل حماية أعلى عند الذهاب إلى المتاجر أو المستشفيات أو استقلال وسائل النقل.



وحث بلاتني المواطنين على ارتداء الكمامات الجراحية «أف أف بي 2» أو «أف أف بي 3» ولكنه قال إنه سوف يتم السماح أيضا بارتداء كمامتين من النوع العادي فوق بعضهما.

تكافح التشيك حاليا زيادة في الإصابات اليومية وهو ما تقول الحكومة إنه من جراء انتشار سلالة متحورة لفيروس كورونا الأكثر عدوى تم اكتشافها في بريطانيا.

وأعلنت البلاد اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفا و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 1.1 مليون إصابة، بالإضافة إلى إجمالي 18 ألفا و913 وفاة، في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 10.7 مليون نسمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news