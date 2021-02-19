واشنطن تؤكد أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أكدت الولايات المتحدة أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية مع المملكة العربية السعودية.

وجدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن التأكيد على أهمية الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وبيان للوزارة الأميركية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من وزير الدفاع الأميركي.

وجدد أوستن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على السعودية وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وثمن وزير الدفاع الأميركي جهود السعودية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأميركي السعودي المشترك لمواجهة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

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