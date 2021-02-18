الرئيس الجزائري يحل البرلمان.. ويعلن عن تعديل حكومي

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الخميس في أول خطاب له منذ عودته من رحلة العلاج في ألمانيا، حل المجلس الشعبي الوطني «البرلمان» والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وقال تبون على التلفزيون الرسمي «قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب».

كما قرر تبون إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة المقبلة، وقال «إن التعديل الوزاري سيشمل القطاعات التي عرفت نقصا في أداءها لمھامھا».

وأضاف الرئيس الجزائري أنه خلال 15 أو 20 يوم ستكون ھناك نصوص نھائیة لتنصیب المجلس الأعلى للشباب.

وأعلن تبون اتفاق بلاده مع روسيا على توفير لقاح كوفيد 19. وأضاف في خطابه أنه سيتم تصنيع اللقاح في الجزائر خلال 6 أشهر.

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