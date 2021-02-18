مصر.. إصابة وزير المالية بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية في مصر عن إصابة وزير المالية محمد معيط بفيروس كورونا، وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الوزير معيط يتلقى بروتوكول علاج وزارة الصحة ضد فيروس كورونا، وتم عزله داخل المنزل، كما أن حالته الصحية مستقرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية،أعلنت،الأربعاء، خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

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