رئيس المجلس الأوروبي: تحدثت مع الرئيس الإيراني روحاني وندعم الاتفاق النووي

المصدر: باريس – رويترز

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وإن الاتحاد الأوروبي يدعم التطبيق الكامل للاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب ميشيل على تويتر "تحدثت مع الرئيس حسن روحاني. يدعم الاتحاد الأوروبي التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، مدعومة بخطوات إيجابية، أمر أساسي في هذه المرحلة".

كان الزعيم الإيراني علي خامنئي، قد طلب هذا الأسبوع من الولايات المتحدة القيام "بأفعال لا أقوال" إذا كانت تريد العودة إلى الاتفاق الذي كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

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