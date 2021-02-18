أمين عام الناتو: زيادة عدد أفراد الحلف في العراق من 500 إلى 4000

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن دول الناتو ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى حوالي 4000 فرد.

وقال ستولتنبرغ إن الفكرة تدور حول توسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية، وكذلك نشرها خارج بغداد، والهدف هو منع عودة ظهور تنظيم "داعش".

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين بعد محادثات لوزراء دفاع الحلف "مهمتنا جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية".

وتابع "أن ذلك يتم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه".

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