السعودية: نقترب تدريجياً من العودة إلى الحياة الطبيعية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وكشفت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة السعودية»، بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.017 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.

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