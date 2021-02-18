نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دولياً

المصدر: رام الله - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، إن نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية تُعد غير مسبوقة بين الدول التي تعتمد السجل الانتخابي بدل السجل المدني في التحضير لانتخاباتها. وأشاد اشتية، في بيان، ببلوغ نسبة تسجيل الناخبين ممّن يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها تباعاً في مايو ويوليو المقبلين حاجز الـ93%. واعتبر أن النسبة «تعكس توق الناخبين وتعطشهم، لاسيما فئة الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، ورسم ملامح مستقبلهم عبر المشاركة في العملية الديمقراطية».

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