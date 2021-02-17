الصحة العالمية: انخفاض الإصابات الأسبوعية بـ"كورونا" نصف مليون حالة

المصدر: فيينا - د ب أ

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع الذي سبقه.

ويأتي هذا الانخفاض البالغة نسبته 16% وسط تراجع مطرد عن ذروة الإصابات التي بلغت حوالي 5 ملايين حالة في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي.

وشهدت جميع مناطق العالم في الأسبوع الماضي اتجاها تنازليا في منحنى الإصابات باستثناء الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن حالات الإصابة في الشرق الأوسط البالغة 170 ألفا تعد ضئيلة أمام 970 ألفا في أوروبا و1.3 مليون في الأميركتين.

وسجلت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 81 ألف حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا حول العالم ، بانخفاض 10 %.

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