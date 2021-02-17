النيابة العامة الروسية تطالب بتغريم نافالني بتهمة التشهير

المصدر: موسكو -أ.ف.ب

طلبت النيابة العامة الروسية، أمس، فرض غرامة بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو) في حق المعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي يحاكم بتهمة التشهير بمحارب سابق، وهي إحدى القضايا الكثيرة المرفوعة ضد أبرز خصوم الكرملين.

وبما أن نافالني كان محكوماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ حين وقعت الأحداث، طلبت النيابة أيضاً أن يمضي المعارض هذه العقوبة. وكانت محكمة أخرى حولت في الثاني من فبراير هذه العقوبة إلى سجن مع النفاذ لمدة سنتين وثمانية أشهر.

والسبت تصدر محكمة في موسكو حكمها في قضية التشهير، فيما ستنظر محكمة استئناف في الطعن الذي قدمه المعارض ضد تحويل عقوبته إلى السجن مع النفاذ.

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