"قراصنة" يحاولون سرقة معلومات عن لقاح "فايزر"

المصدر: سيؤول - أ ف ب

كشفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن قراصنة كوريون شماليون سعوا لاختراق أنظمة الكمبيوتر لمجموعة "فايزر" الأميركية بحثا عن معلومات حول اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعلاجاته.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن نواب تلقوا تقارير من وكالة الاستخبارات، القول إن عملية القرصنة ركزت على معلومات حول علاج الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت شركة كاسبيرسكي للأمن الإلكتروني قد قالت في ديسمبر الماضي إن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا الدخول على نظام شركة أدوية تعمل على التوصل للقاح لفيروس كورونا، ولكن لم يذكروا اسم الشركة.

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