حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,408,243 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وتأكدت إصابة أكثر من 109,074,730 شخصاً بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 66,872,700 شخص.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1009 وفيات وإسبانيا (702 وفاة) والبرازيل وألمانيا (528).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 486,332 وفاة من أصل 27,694,647 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 239,773 وفاة و9,866,710 إصابات والمكسيك مع 174,657 وفاة (1,995,892 إصابة) والهند مع 155,813 وفاة (10,925,710 إصابات) والمملكة المتحدة مع 117,396 وفاة (4,047,843 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 187 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (179) والمملكة المتحدة (173) والجمهورية التشيكية (172) وإيطاليا (155).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء، 807,971 وفاة (35,686,022 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 642,657 وفاة (20,219,831 اصابة) والولايات المتحدة وكندا 507,641 وفاة (28,521,174 إصابة).

وسجلت في آسيا 248,948 وفاة (15,727,936 إصابة) والشرق الأوسط 101,134 وفاة (5,124,728 إصابة) وإفريقيا 98846 وفاة (3,763,136 إصابة) وأوقيانيا 946 وفاة (31910 إصابات).

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