ترامب يواجه مشكلات قانونية محتملة في المستقبل

المصدر: واشنطن - وكالات

رغم تبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على العنف، في ما يتعلق بأحداث مبنى الكونغرس، يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مشكلات قانونية محتملة في المستقبل.

وكان مجلس الشيوخ برأ ترامب، السبت الماضي، لعدم توافر أصوات كافية لإدانته، من تهمة تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس، يوم السادس من يناير الماضي.

لكن الرئيس الأميركي السابق، تمت تبرئته، ويمكن أن يترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2024.

وكان استطلاع أجرته رويترز/‏‏ إبسوس أظهر أن 71 % من البالغين في الولايات المتحدة ونصف الجمهوريين، يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئياً عن أعمال الشغب المشار إليها.

إلا أن استطلاعات أخرى أظهرت أن معظم الجمهوريين لايزالون مؤيدين لترامب. وقالت المحللة في جامعة فيرجينيا باربرا بيري، لموقع «صوت أميركا» إن «70% من الجمهوريين يعتقدون أن جو بايدن قد انتخب رئيساً بشكل غير شرعي».

وأشارت المحللة في معهد بروكينغز إيلين كامارك، إلى احتمالات بشأن مستقبل ترامب، وهي إما «قيادة الحزب الجمهوري وإعادة انتخابه عام 2024، أو الذهاب إلى السجن أو المنفى».

ورغم تبرئته في الكونغرس، فلايزال ترامب هدفاً للعديد من المدعين العامين بشأن تعاملاته التجارية.

وقالت صحيفة «يو إس توداي» إن الأدلة التي ظهرت، خلال محاكمته، يمكن أن تستخدم في التحقيق الجنائي الذي فتحته جورجيا، أخيراً، وفي أي تحقيقات جنائية ومدنية أخرى تقوم بها الولايات أو الحكومة الفيدرالية.

وكانت جورجيا قد فتحت تحقيقاً في مزاعم ترامب «سرقة» الانتخابات، وبشأن طلبه من مسؤولين في الولاية البحث عن أصوات ناخبين ليضمن فوزه، ما يعد «انتهاكاً واضحاً للقانون الجنائي لجورجيا».

ويقوم المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سي فانس، أيضاً بالتحقيق في أعمال تجارية لترامب. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من قبل أن فانس يحقق في قروض، حصلت عليها شركات تابعة له، وقام مدعون، أخيراً، بإصدار مذكرات استدعاء لمسؤولين محليين، تتعلق أيضاً بممتلكات لترامب.

وأشار موقع «فايس» إلى أنه رغم أن الأغلبية في مجلس الشيوخ صوتت ضد إدانته، فإنه يواجه «خطراً جديداً في المستقبل، هو التحقيقات الجنائية في ولايات عدة»، ويضيف: «أخطاء فريقه القانوني تثير تساؤلات حول مدى نجاحه في دراما قاعات المحاكم، عندما تكون المخاطر أكبر بكثير».

وكان أعضاء فريق ترامب القانوني، الذين تم تعيينهم على عجل ومنَحهم أسبوعاً فقط للتحضير، قد واجهوا العديد من المواقف المحرجة قبل وأثناء المحاكمة.

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