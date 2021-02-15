بريطانيا تبحث مع دول أخرى تثبيت التطعيم ضد كورونا كشرط للسفر

المصدر: لندن-د ب أ

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن المسافرين من المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى إثبات تلقيهم تطعيما ضد كوفيد-19 لدخول بعض البلدان، مؤكدا أن الوزراء يجرون مباحثات مع نظرائهم في الخارج بشأن هذه القضية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين أنه بينما شدد هانكوك على أن الحكومة لا تخطط لجعل التطعيم شرطًا لدخول المملكة المتحدة، فإن الدول الأخرى التي لم يحددها تناقش هذا الإجراء "بنشاط".

وصرح هانكوك لشبكة سكاي نيوز اليوم الاثنين بأن المسؤولين يبحثون كيفية تقديم الشهادة اللازمة للمسافرين البريطانيين الذين يحتاجون إليها.

وقال هانكوك: "في هذه الحالة سيكون من المهم للأشخاص من المملكة المتحدة أن يكونوا قادرين على إثبات ما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا من أجل السفر ... نحن نعمل مع دول في جميع أنحاء العالم على أساس هذا وكيف يمكن أن يتم اعتماد اللقاح بطريقة مضمونة".

ومع معاناة شركات الطيران وقطاع الضيافة العالمي بسبب قيود فيروس كورونا، سوف تضيف المتطلبات الجديدة لإثبات حالة التطعيم عقبة أخرى أمام استئناف السفر الدولي على نطاق واسع.

وتبدأ المملكة المتحدة نفسها اليوم الاثنين برنامج حجر صحي للقادمين من البلدان عالية الخطورة. وسوف يُطلب من المسافرين القادمين من بؤر تفشي فيروس كورونا لخضوع للحجر الصحي في غرف الفنادق التي تديرها الحكومة لمدة 10 أيام ودفع 1750 جنيها استرلينيا (2430 دولارا) مقابل ذلك.

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