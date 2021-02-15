لبنان يبدأ حملة التطعيم ضد «كورونا»

المصدر: بيروت - رويترز

بدأ لبنان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، بعدما واجه ارتفاعاً حاداً في حالات العدوى بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما فرض ضغوطاً شديدة على نظام الرعاية الصحية، وتسلم 28.500 ألف جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك»، أول من أمس، تمثل دفعة أولى من 2.1 مليون جرعة من المقرر أن تصل على دفعات هذا العام. وقال البنك الدولي الذي ساعد في تمويل الدفعة الأولى إنه سيتابع حملة التطعيم لضمان وصول الجرعات لمن هم في أشد الحاجة إليها. وحجز لبنان أيضاً 2.7 مليون جرعة من خلال مبادرة كوفاكس العالمية الخاصة بالدول الفقيرة، ويقول مسؤولون إن محادثات جارية لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا.

وتغطي الجرعات التي طلبها لبنان حتى الآن نحو نصف السكان.

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