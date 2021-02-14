السجن المشدد لوزير عراقي سابق أدين بـ«الفساد»

المصدر: بغداد - د ب أ

قضت محكمة الجنايات العراقية المختصة بنظر دعاوى النزاهة في بغداد-الكرخ بالحبس الشديد لمدة عامين ضد وزير البلديات والأشغال السابق رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب لإخلاله بعقد نصب وتجهيز 17 معمل إسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي اليوم الأحد أن المحكمة قضت أيضا بنفس العقوبة بحق هاشم عبدالزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها.

وأضاف أن المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال.

وشغل الوزير المدان المنصب خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

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