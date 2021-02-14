بايدن يعلق على تبرئة ترامب: «فصل محزن من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية ضعيفة»

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت إن تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد تذكرة بأن الديمقراطية ضعيفة وإن على كل أميركي واجب الدفاع عن الحق.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إخفاق مجلس الشيوخ في التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب «هذا الفصل المحزن في تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية ضعيفة».

وأشار إلى أن 57 عضوا في مجلس الشيوخ، منهم سبعة من الجمهوريين، صوتوا بالموافقة على إدانة ترامب.

وقال بايدن «رغم أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة فإن مضمون التهمة ليس موضع خلاف. حتى من عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ (ميتش) ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب مذنب بالتقصير المخزي في أداء الواجب، وأنه»عمليا وأخلاقيا مسؤول عن إثارة’ العنف الذي انطلق عنانه في الكابيتول" مقر الكونغرس.

وأضاف أن ضابط شرطة الكابيتول برايان سيكنيك الذي قُتل خلال حصار مقر الكونغرس في السادس من يناير لا يغيب عن باله هو وغيره ممن وقفوا بشجاعة يؤدون واجب الحراسة ومن فقدوا أرواحهم.

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