قتلى وجرحى في انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

قالت الشرطة الصومالية، أمس، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 10.

وقال ضابط الشرطة، محمد عبدالشكور، إن قائد السيارة فجّر العبوة الناسفة بينما كانت قوات الأمن تطارده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، وأضاف أن أغلب القتلى من المارة الذين تصادف مرورهم في الطريق عند وقوع الانفجار.

وقال ضابط الشرطة، أحمد باشاني، إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها، بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، ما أجبر كثيراً من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة.

وبحسب ما ذكره باشاني، تمكن الانتحاري من تفجير العبوة الناسفة التي كانت معه، ما أسفر عن مقتله وتدمير نحو 10 سيارات، في تفجير قوي سُمع دويّه في أنحاء مقديشو.

يأتي هجوم أمس بعد انتهاء ولاية الرئيس، محمد عبدالله محمد، التي استمرت أربع سنوات، في الثامن من فبراير، وكان من المتوقع إجراء انتخابات الشهر الجاري، لكنها تأجلت جراء مأزق سياسي بين القادة الصوماليين.

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