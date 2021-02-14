إدارة بايدن تريد إغلاق معتقل غوانتانامو

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته.



وبذلك يُعيد بايدن إحياء وعد كان الرئيس السابق، باراك أوباما، تعهّد به خلال حملته الانتخابية، لكنه لم يتمكن من الوفاء به لعدم وجود تسوية مع الكونغرس.



ورداً على سؤال حول إغلاق محتمل لمعتقل غوانتانامو خلال فترة حكم بايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: «هذا بالتأكيد هدفنا ونيتنا»، وأضافت: «لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي، للعمل مع مختلف الوكالات الفيدرالية وتقييم الوضع الحالي الذي ورثناه عن الإدارة السابقة».



وخلال حملته الرئاسية لعام 2016، عبّر الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن نيته الإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحاً و«جعله مليئاً بالأشرار»، ويضم السجن معتقلي «الحرب الأميركية على الإرهاب»، وبينهم شخصيات بارزة في «القاعدة»، والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد.

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