السعودية: إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات «كورونا» بين المصلين

المصدر: الرياض - وكالات

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أمس، خمسة مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت حالات «كورونا» بين المصلين. وقالت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال ستة أيام بلغ 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد الخمسة يقع أربعة منها في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، داعية المصلين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 6428 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 337 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 372 ألفاً و410 حالات.

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