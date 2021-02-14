«موديرنا» ترغب في زيادة سعة قوارير لقاحها بنسبة 50%

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، أنها طلبت السماح من مختلف الهيئات الصحية في العالم بزيادة سعة قوارير لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 50%، من أجل تسريع حملات التطعيم الجارية.



وأوضحت الشركة في بيان «من أجل تحسين الموارد والفرص لتوفير عدد أكبر من الجرعات بشكل أسرع لكل سوق، عرضت شركة موديرنا ملء قواريرها بنحو 15 جرعة من اللقاح، بدل 10 جرعات سابقاً».



وكانت وكالة الأدوية الأميركية قد سمحت بالفعل بزيادة محتوى الزجاجة بنسبة 40%، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة.



وأشارت متحدثة إلى أن المناقشات جارية مع إدارة الغذاء والدواء والسلطات في البلدان التي تم فيها إعطاء اللقاح، وأن هذه الزيادة لن تتطلب تغييراً في عبوات القوارير.



وأضافت أن «أي تغيير سيخضع لموافقة مختلف السلطات التنظيمية النهائية. وسيستغرق تنفيذ أي تغيير من شهرين إلى ثلاثة أشهر».



ولفتت الصحيفة، من جانبها، إلى أن زيادة عدد الجرعات يتطلب تعديل خطوط الإنتاج، الأمر الذي سيستغرق أقل من 10 أسابيع، أي بحلول نهاية أبريل.



واعتبر منصف السلاوي، كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي السابق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أنها «ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام»، بحسب الصحيفة.





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