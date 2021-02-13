رئيس المجلس الرئاسي بليبيا: أمامنا 3 مهام رئيسة

المصدر: طبرق - د.ب.أ

قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن أمامه ثلاث مهام رئيسة، أهمها توحيد الجيش في شرق ليبيا وغربها، ودعم مسار 5+5 الذي ترعاه الأمم المتحدة بصفته قائداً أعلى للجيش. وأضاف المنفي في كلمة أمس، لدى وصوله إلى مدينة طبرق في شرق ليبيا، أن من المهام أيضاً توحيد مؤسسات الدولة التي انقسمت خلال السنوات الماضية، ودعم الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي. وتابع أن المهمة الثالثة هي تحقيق المصالحة الوطنية، وأن العمل سيكون جماعياً للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي ستؤدي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

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