بايدن يعلن شراء 200 مليون جرعة لقاح إضافية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وقعت عقودا لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19.

وسيتم تصنيع الجرعات الجديدة من قبل شركتي فايزر وبيونتك.

وقال بايدن إن "كلتا الشركتين متفقتان وملزمتان تعاقديا على تعجيل تسليم 100 مليون جرعة تم التعهد بتسليمها بنهاية يونيو، ليتم تسليمها بنهاية مايو"، مضيفا أن فارق هذا الشهر الاضافي سينقذ أرواح.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لتوفير إمدادات كافية من اللقاح لـ 300 مليون شخص بحلول نهاية يوليو.

كما ألقى باللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب لفشله في وضع خطة لمكافحة الفيروس وتطعيم السكان.

وقام بايدن الخميس بجولة في المعاهد الوطنية للصحة، حيث حث السكان في بلاده على استخدام الكمامات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفي ما لا يقل عن 474 ألف و554 شخصا في الولايات المتحدة من كوفيد-19، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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