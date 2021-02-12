تايلاند تعتزم تطعيم مليون شخص ضد «كورونا» بحلول مايو

المصدر: بانكوك - رويترز

أعلنت تايلاند، أمس، أنها تعتزم تطعيم مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض «كوفيد-19»، بحلول مايو، على أن تبدأ حملات التطعيم واسعة النطاق في يونيو، مستهدفة استخدام 10 ملايين جرعة شهرياً.

وهذا الإعلان هو أول إطار زمني واضح لخطتها لتطعيم نحو نصف السكان، البالغ عددهم 70 مليوناً، ويأتي في وقت تواجه الحكومة انتقادات بسبب استراتيجية شراء اللقاحات.

وقال المسؤول الصحي، سوبون ايامسيريتاورن، في إفادة «نخطط لمرحلتين: من فبراير إلى مايو، والثانية من يونيو إلى ديسمبر».

وتعتزم تايلاند تطعيم نحو 60% من السكان البالغين بنهاية 2021، للاقتراب من مرحلة «مناعة القطيع». وتسجل تايلاند عدد إصابات قليلاً نسبياً بالفيروس.

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