«نزاهة» السعودية: التحقيق مع 411 متهماً وإيقاف 65 في قضايا جنائية وإدارية

المصدر: واس - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، وجرى التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.

وأعلنت مكافحة الفساد اليوم عن إيقاف (65) مواطنًا ومقيمًا منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وقالت الهيئة أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

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