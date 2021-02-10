300 مليون جرعة لقاح من «فايزر» إلى أوروبا

جندي ألماني يتسلم كمية من لقاح «فايزر- بيونتك». رويترز

المصدر:
  • عواصم - وكالات
التاريخ:

وافقت لجنة مفوضي الاتحاد الأوروبي على عقد لشراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك»، وقالت المفوضية الأوروبية إن اللجنة وافقت على عقد بشراء 200 مليون جرعة من اللقاح، مع بند يسمح بشراء 100 مليون جرعة أخرى.

وكانت رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لايين، أعلنت عن هذا الاتفاق في الثامن من الشهر الماضي، وبهذا يمكن للاتحاد الأوروبي شراء ما يصل إلى 600 مليون جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك».

 

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