تقرير أممي: كوريا الشمالية طوّرت برامجها النووية والصاروخية

المصدر: نيويورك -رويترز

قال دبلوماسي بالأمم المتحدة، على عِلم بتقرير سري قُدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون، واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية طوال عام 2020، في انتهاك للعقوبات الدولية.

وقال التقرير، الذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون، إن بيونغ يانغ أنتجت مواد انشطارية وأبقت على المنشآت النووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية وواصلت البحث عن مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج.

وجاء التقرير السنوي للجنة عقوبات كوريا الشمالية، التابعة لمجلس الأمن، بعد أسابيع فقط من تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه. وقال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة تخطط لنهج جديد في التعامل مع كوريا الشمالية، يتضمن مراجعة كاملة مع الحلفاء لجميع خيارات الضغط.

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