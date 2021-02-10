هولندا تمدد حظر التجول إلى الثاني من مارس

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الهولندية تمديد حظر التجول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الثاني من مارس المقبل، وهو إجراء تسبب في أسوأ أعمال شغب عرفتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

وحظر التجول المطبق منذ 23 يناير الماضي من الساعة 21:00 إلى الساعة 04:30 هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية، وكان يفترض أن ينتهي في الـ10 من الشهر الجاري. وقالت الحكومة إن تمديد حظر التجول ضروري، بسبب انتشار النسخ المتحورة بسرعة في هولندا.

وأدى فرض حظر التجول إلى اضطرابات في البلاد، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، خصوصاً في أمستردام وروتردام ولاهاي.

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