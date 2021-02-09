الجزائر: طيور مهاجرة جلبت "إنفلونزا الطيور"

المصدر: الجزائر - د ب أ

قال وزير الزراعة الجزائري، عبدالحميد حمداني، إن تسجيل بؤرة سلالة إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) في بلاده تعود لطيور مهاجرة جلبت الفيروس إلى المنطقة.

وأوضح الوزير في أول تعليق جزائري رسمي، حول تقرير منظمة صحة الحيوان، في تصريح لوسائل الإعلام "أن عدوى الفيروس لا تصيب الإنسان"، مشددا على أنه تم حصره على مستوى ولاية أم البواقي 400 كلم شرق العاصمة ولم ينتقل إلى الولايات الأخرى".

وأشار الوزير إلى "أنه تم القضاء على ألفي طائر أصيب بعدوى الفيروس"، مؤكدا التدخل السريع لاحتواء العدوى.

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