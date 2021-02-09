11 تفجيراً في كابول خلال أسبوع

المصدر: كابول - د.ب.أ

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم في العاصمة الأفغانية كابول، خلال الأسبوع الماضي، إثر وقوع 11 هجوماً بالعبوات الناسفة. كما أصيب 19 آخرون في الهجمات، بحسب إحصاءات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لأعداد الضحايا، وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، عدد الانفجارات.

ووقع معظم الانفجارات نتيجة انفجار قنابل مغناطيسية، كانت مثبتة في سيارات تابعة لقوات الأمن وموظفي الحكومة في أفغانستان.

يشار إلى أن عدد الهجمات بالقنابل المغناطيسية ارتفع في كابول، خلال الأشهر الأخيرة، وكانت الهجمات تستهدف مسؤولين في الحكومة، ونشطاء، وصحافيين، بحسب تقرير ربع سنوي صادر عن المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان.

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